5 مصارعين كبار يودعون WWE بعد راسلمانيا 34

بات أشهر وأهم عروض المصارعة الحرة للمحترفين WWE قريبًا إذ لا تفصلنا عنه سوى ثلاثة أسابيع، إذ يقام عرض راسلمانيا “34” يوم الأحد الثامن من أبريل/نيسان المقبل.

هذا الحدث هو بلا شك أكبر أحداث المصارعة الحرة، ومن المقرر أن يتنافس فيه عدد من الأسماء الشهيرة مرة أخرى هذا العام.

أيقونة UFC روندا روزي ستقص شريط مشاركتها في WWE وتظهر لأول مرة على الحلبة بعد الانضمام لأسرة WWE وستشارك كورت أنغيل الحاصلة على الميدالية الذهبية الأولمبية لمواجهة ستيفاني مكماهون وتريبيل إتش.

وسيكون النزال الأبرز على لقب العالم الذي سيدافع عنه بروك ليسنر ضد رومان رينز.

لكن هذا العرض قد يشهد أيضًا وداع العديد من كبار المصارعين للحلبة، إذ سيكون راسلمانيا 34 هو الظهور الأخير لهم.

وفي ما يأتي خمسة ممن تعتقد مجلة “فوربس” أنهم قد يودعون المصارعة الشهر المقبل:

كين

كان كين، واسمه الحقيقي غلين جاكوبس، أحد أكبر النجوم في WWE لمدة 20 عامًا على الرغم من عدم ظهوره على شاشة التلفزيون هذه الأيام.

وقد تحول كين للسياسة حاليًا ورشح نفسه لمنصب العمدة في مسقط رأسه في مقاطعة هاين في تينيسي التي من المقرر أن تشهد انتخابات بعد فترة وجيزة

وفي حال فوز كين بالمنصب فضلاً عن كونه مالكًا لشركة تأمين، سيفسر ذلك عدم مشاركته في المباريات مجددًا.

بيغ شو

انتهى عقده الشهر الماضي، وبعد خضوعه لعملية جراحية في الفخذ العام الماضي تم تجميد عقده مع WWE خلال فترة غيابه للإصابة.

وقد قال سابقًا إنه “لا يريد مباريات اعتزال أو ضجة لكنه سيختفي”، ورغم أنه قد يشارك للمرة الأخيرة لكن من المرجح أن يكون له دور في WWE لكن بعيدًا عن الحلبة.

دانيال برايان

اضطر برايان إلى الاعتزال قبل بضع سنوات بعد أن عانى سلسلة من إصابات أثرت على حالته الصحية، لكنه أوضح أنه يريد أن يشارك في النزالات من جديد بعد تلقيه موافقة العديد من الأطباء.

ويشغل حاليًا منصب مدير عام “سماكدوون لايف” وينتهي عقده مع WWE في سبتمبر/أيلول المقبل.

ومع عدم وجود مؤشرات على حصوله على الضوء الأخضر للمشاركة في المصارعة مرة أخرى يمكن أن يتم تعيينه في أحد المناصب.

بروك ليسنر

يبدو أن ليسنر سيغادر الحلبة نهائيًا بعد عرض راسلمانيا المقبل بعد انتهاء عقده، حيث أجرى معه رئيس UFC مفاوضات للعودة مجددًا وقد تمت هذه المفاوضات الشهر الماضي.

وقال دانا وايت رئيس UFC إن ليسنر قد يعود مرة أخرى خاصة أنWWE لن تسمح له بالقتال مرة أخرى في UFC أثناء التعاقد معه لذلك سيفكر ليسنر في القرار الأفضل الذي سيجني جرّاءَه أرباحًا أكبر.

جون سينا

مع انطلاق مسيرته في التمثيل في هوليوود عانى بطل العالم 16 مرة من عدد من الهزائم أثناء محاولته اجتياز طريقه إلى راسلمانيا.

ورغم دعوته لمواجهة أندرتيكر لمواجهة نارية في راسلمانيا لكنه لم يتم دعوته للمشاركة في أحداث أخرى، رغم أنه لا يمكن تخيلWWE من دونه.

ورغم أنه من غير المرجح تخيل أن مواجهته مع أندرتيكر في نيو أورليانز الأخيرة إلا أنه يبدو بالتأكيد أنه سيغيب لفترة طويلة عن WWE.