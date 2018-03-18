NBA.. جريزليز يهزم ناجتس ويضع حدًا لهزيمته في 19 مباراة متتالية

أحرز ديلون بروكس 24 نقطة، وأضاف تيريكي إيفانز 20 نقطة، ومرر سبع كرات حاسمة ليضع ممفيس جريزليز حدًا لمسيرة هزائم في 19 مباراة متتالية بفوزه 101-94 على دنفر ناجتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء السبت.

وسجل وين سيلدن 16 نقطة ومارك جاسول 14 نقطة لصالح جريزليز الذي حقق انتصاره الأول منذ فوزه على فينكس صنز في الـ 29 من يناير/ كانون الثاني.

وقاد أندريه ايجودالا انتفاضة جولدن ستيت وريورز في الربع الثالث عندما سجل فريقه 16 نقطة مقابل نقطتين لمنافسه؛ ليمنح فريقه الفوز 124-109 على فينكس صنز.

وفي غياب ستيفن كوري وكلاي طومسون وكيفن دورانت بسبب الإصابة أحرز كوين كوك ونيك يانج 28 و20 نقطة على الترتيب ليتعافى وريورز من خسارته على أرضه أمام سكرامنتو كينجز يوم الجمعة محققًا انتصاره الثاني فقط في آخر خمس مباريات.

وحقق ليبرون جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الـ 70 في مسيرته ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 114-109 على شيكاجو بولز. وسجل جيمس 33 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر 12 كرة حاسمة.

وأصبح جيمس سادس لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة 70 مرة بعد أوسكار روبرتسون (181) وماجيك جونسون (138) وجيسون كيد (107) وراسل وستبروك (101) وويلت تشامبرلين (78).

وأحرز جيمس هاردن 32 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ومرر ثماني كرات حاسمة ليفوز هيوستون روكتس 107-101 على نيو أورليانز بليكانز.

كما تغلب واشنطن ويزاردز 109-102 على أنديانا بيسرز بفضل 19 نقطة من برادلي بيل وفاز سان أنطونيو سبيرز 117-101 على مينيسوتا تيمبروولفز بعدما سجل له لاماركوس أولدريدج 39 نقطة.

وتساوى سان أنطونيو بفوزه الثالث على التوالي مع مينيسوتا في المركز الخامس في ترتيب القسم الغربي.