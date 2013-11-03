فيتل "المُتوج" يحصد درع سباق أبوظبي

فيتل "المُتوج" يحصد درع سباق أبوظبي

السائق الألماني يفوز بسباق الشرق الأوسط في أبوظبي، والذي أقيم الأحد على حلبة ياس.

المصدر: أبوظبي

- فاز الألماني سيباستيان فيتل المتوج بالفعل بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بسباق جائزة ابوظبي الكبرى الاحد.

وكان فيتل حسم بالفعل اللقب الرابع على التوالي لصالحه بفوزه بسباق الهند الجولة السابقة في فورمولا 1 الاحد الماضي.

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