أندرتيكر يواجه جون سينا في راسلمانيا 34

يستعد أندرتيكر أسطورة المصارعة الحرة للمحترفين WWE للعودة من الاعتزال لمواجهة جون سينا في راسلمانيا 34 الشهر المقبل.

واعتزل أسطورة المصارعة العام الماضي بعد خسارته في راسلمانيا أمام رومان رينز رغم أنه شارك في الاحتفال بمرور 25 عامًا على انطلاق منافسات راو في يناير/كانون الثاني الماضي.

وترك أندرتيكر واسمه الحقيقي مارك كالاوي معطفه الجلدي المميز وقباعته الشهيرة على وسط الحلبة في إشارة واضحة على اعتزاله رغم أنه لم يعلن رسميًا هذا الاعتزال حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تولى جون سينا مهمة تنظيم مواجهة بينهما في أوهايو الشهر المقبل، ورد عليه أندرتيكر عبر حسابه على تويتر قائلًا “أنت تدفع حقا لتنظيم هذا الحدث وجعلته شخصيًا والآن حان الوقت للرد”.

وقال سينا بطل راو 16 مرة في محاولة لدفع أندرتيكر لقبول التحدي ومواجهته “أتحدى أندرتيكر في مباراة في راسلمانيا. قيل لي إن هذا يبدو مستحيلًا. رغم أن المشاهدين يريدون رؤية ذلك وأنا كذلك”.

وأضاف جون سينا في كلمات يتحدى من خلالها أندرتيكر ويستفزه لقبول العودة من الاعتزال ومواجهته “تعرف الفرق بيني وبينك هو أني عندما أفشل أعود من جديد. أضع ابتسامة على وجهي وأعمل بجدية في اليوم التاني. عكسك أنت عندما تفشل تخفي رأسك في الرمال”.

وأسس سينا هاشتاغًا تحت عنوان مباراة واحدة أخرى لدفع أندرتيكر لقبول التحدي وبالفعل الهاشتاغ بدأ في العمل والتداول بكثافة.