NBA.. ثلاثة أرقام مزدوجة لوستبروك في فوز ثاندر على سبيرز

حقق راسل وستبروك ثلاثة أرقام مزدوجة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 104-94 على سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء السبت.

وسجل وستبروك 21 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، ومرر عشر كرات حاسمة؛ ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 98 في مسيرته.

وأضاف جيرامي غرانت 15 نقطة وكوري بروير 12 نقطة لصالح ثاندر، الذي حقق انتصاره الخامس في سبع مباريات.

وفرض ميامي هيت سيطرته في الربع الثاني خلال مباراة متكافئة أمام واشنطن ويزاردز ليفوز 129-102 في قاعة أمريكان إيرلاينز.

وقاد جيمس جونسون هجوم هيت وسجل 20 نقطة، وأضاف وين إلينجتون 17 نقطة. وفاز هيت الآن في ست من مبارياته الثمان الأخيرة.

وفاز دالاس مافريكس 114-80 على ممفيس جريزليز الذي خسر للمرة الـ 17 على التوالي، كما تغلب تشارلوت هورنتس 122-115 على فينكس صنز ليضع حدًا لخمس هزائم متتالية.