شعار كلنا خليفة على سيارات الفورمولا1

أبوظبي- على جانب سيارتي فريق "سكوديريا تورو روسو" للفورمولا1 سيوضع شعار "كلنا خليفة" طوال فعاليات السباق الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يصل عدد مشاهدي فعاليات السباق الذي تستضيفه حلبة مرسى ياس إلى أكثر من 200 مليون شخص عبر التلفزيون، بالإضافة إلى 60 ألف متفرج سيحضرون لمشاهدة جولات التدريب والتجارب التأهيلية والسباق نفسه.

وعبر أعضاء فريق تورو روسو عن سعادتهم للمشاركة في هذا السباق، حيث صرح فرانز توست، رئيس فريق "سكوديريا تورو روسو" بقوله: "لقد أضحى سباق الجائزة الكبرى الذي يقام في أبوظبي من أهم المناسبات بالنسبة للفريق خلال العام، فإن حلبة مرسى ياس تعد من أروع حلبات السباق في العالم، وتتميز بأجوائها الساحرة والمميزة."