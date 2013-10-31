شعار كلنا خليفة على سيارات الفورمولا1

أبوظبي- على جانب سيارتي فريق "سكوديريا تورو روسو" للفورمولا1 سيوضع شعار "كلنا خليفة" طوال فعاليات السباق الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يصل عدد مشاهدي فعاليات السباق الذي تستضيفه حلبة مرسى ياس إلى أكثر من 200 مليون شخص عبر التلفزيون، بالإضافة إلى 60 ألف متفرج سيحضرون لمشاهدة جولات التدريب والتجارب التأهيلية والسباق نفسه.
وعبر أعضاء فريق تورو روسو عن سعادتهم للمشاركة في هذا السباق، حيث صرح فرانز توست، رئيس فريق "سكوديريا تورو روسو" بقوله: "لقد أضحى سباق الجائزة الكبرى الذي يقام في أبوظبي من أهم المناسبات بالنسبة للفريق خلال العام، فإن حلبة مرسى ياس تعد من أروع حلبات السباق في العالم، وتتميز بأجوائها الساحرة والمميزة."
وبدوره قال سائق الفريق الشاب دانييل ريكاردو: "أشعر بالمتعة عند الحضور إلى حلبة مرسى ياس، وهي بالتأكيد من بين أفضل ثلاثة حلبات في العالم، ويتميز السباق بأجوائه الساحرة باعتباره السباق الوحيد الذي يقام في وقت مغيب الشمس من بين جميع السباقات."
وسيعرض شعار "كلنا خليفة"، الذي أطلق تأكيداً على انتماء جميع الإماراتيين لوطنهم وحبهم له وولائهم لقيادته الرشيدة، في سباق الجائزة الكبرى وذلك بتنظيم من شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التي تعمل مع فريق تورو روسو وتقدم الرعاية الرسمية للفريق.
وقال خادم القبيسي، مدير عام شركة آيبيك: "يمثل سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي فرصة هامة للجميع في الدولة، فهو يضع العاصمة أبوظبي أمام أنظار العالم بأجمعه. وفي كل عام يبذل الجميع قصارى جهدهم للمساهمة في إنجاحه."