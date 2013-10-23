رياضياً.. إسرائيل غاضبة على قطر

إرم – (خاص)
أبدت إسرائيل غضباً بسبب رفض التلفزيون القطري إظهار علمها أمام سباحتها عميت عبري التي فازت بالميدالية الفضية، خلال بطولة كأس العالم لسباحة الـ100 متير مائي والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكرت صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية أن حالة الغضب ساعدت الأوساط الإسرائيلية، بسبب عدم ظهور العلم الإسرائيلي في الخانة الخاصة بالسباحة عميت وظهرت الخانة بيضاء، بينما ظهرت باقي الأعلام أمام السباحات الأخريات.
وكان المنتخب الإسرائيلي للسباحة قد خاض منافستين في قطر، بمشاركة السباحة عميت، التي حصلت على الميدالية الفضية.