رياضياً.. إسرائيل غاضبة على قطر

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الصحافة الإسرائيلية تعبر عن حالة غضب واسعة بسبب عدم ظهور العلم الخاص بها على التلفزيون القطري أمام السباحة عميت عبري، خلال بطولة العالم لسباحة 100 متر.