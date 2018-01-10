تلقى تحذيرًا من UFC.. متى يعود كونور مكغريغور للمنافسات مرة أخرى؟

غاب المصارع الأيرلندي الشهير كونور مكغريغور عن منافسات الفنون القتالية المختلطة UFC منذ أكثر من عام، أي منذ المشاركة في منافسات 250 UFC “.

واستغل المصارع الشهير بطل العالم هذه المدة الطويلة وأجرى نزال القرن في الملاكمة أمام الأمريكي فلويد مايويذر، الذي عاد من الاعتزال من أجل هذا النزال ليفوز به، وكسب الاثنان معًا أموالاً طائلة.

ومنذ خسارته نزال الملاكمة عاد كونور مكغويغور للتدريبات لكنه لم يعد للمنافسات والنزالات، مما جعل الجميع يتساءل حول موعد عودته وإن كان سيعود لمنافسات UFC أو سيعود للملاكمة مجددًا.

ويبدو أن إدارة UFC وجهت تحذيرًا قويًا للمصارع الأيرلندي، حيث طالبته بالدفاع عن لقبه بطلاً للعالم الريشة قبل شهر أذار/مارس المقبل وإلا سيفقد اللقب نهائيًا.

وحسب دانا وايث، المدير التنفيذي لـ UFC، فالمصارع الإيرلندي لا يعتزم العودة مبكرًا، وقال: “كونور مطالب باتخاذ قرارات سريعة، فالوقت عدو الرياضيين في هذه المنافسات، لا أعتقد أنه يرغب في العودة حاليًا هو ينتظر شهري أغسطس أو سبتمبر وستكون هناك مدة تقارب سنتين لم يدافع فيها عن لقبه، وهي مدة لم تحدث في تاريخ هذه الرياضة”.

وحال عدم خوض كونور مكغريغور للنزال في مارس المقبل، فستقوم UFC بوضع لقبه للمنافسة بين الداغستاني حبيب نور محمدوف والأمريكي توني فيرغيسون واللذين سيلتقيان في نزال قوي.

ويبقى القرار بيد كونور الذي لم يلعب منذ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 فهو الوحيد الذي يملك مصير النزال الآخر، بين أن يكون مؤهلاً لمواجهته في أذار/مارس المقبل أو على لقب وزن الريشة، حال قرر الأيرلندي العودة في الوقت المحدد.