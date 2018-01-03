NBA.. ليبرون جيمس يقود كافاليرز لتجاوز تريل بليزرز في دوري السلة الأمريكي

أحرز ليبرون جيمس 24 نقطة ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 127-110 على بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أمس الثلاثاء.

واستحوذ جيمس أيضًا على ست كرات مرتدة ومرر ثماني كرات حاسمة بينما أضاف كيفن لاف 19 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة.

وبقي كافاليرز في المركز الثالث بالقسم الشرقي (25 انتصارا مقابل 12 هزيمة) خلف بوسطن سيلتيكس المتصدر (30-10) وتورونتو رابتورز (25-10).

وفاز سان أنطونيو سبيرز 100-91 على نيويورك نيكس بفضل 29 نقطة من لاماركوس أولدريدج وسجل ديفن بوكر 34 نقطة وتي.جيه وارين 31 نقطة ليقودا فينكس صنز لفوز مثير على أتلانتا هوكس 104-103.

كما فاز لوس أنغليس كليبرز 113-105 على ممفيس غريزليز وتغلب تشارلوت هورنتس 131-111 على سكرامنتو كينغز.