NBA.. ليبرون جيمس يقود كافاليرز لتجاوز تريل بليزرز في دوري السلة الأمريكي

أحرز ليبرون جيمس 24 نقطة ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 127-110 على بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أمس الثلاثاء.

واستحوذ جيمس أيضًا على ست كرات مرتدة ومرر ثماني كرات حاسمة بينما أضاف كيفن لاف 19 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة.

وبقي كافاليرز في المركز الثالث بالقسم الشرقي (25 انتصارا مقابل 12 هزيمة) خلف بوسطن سيلتيكس المتصدر (30-10) وتورونتو رابتورز (25-10).

IT ➡️LeBron ????@isaiahthomas with a nice dime to @KingJames. #AllForOne pic.twitter.com/IUVimYn6AC

— FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) January 3, 2018