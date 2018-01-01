NBA.. روكتس يهزم ليكرز في دوري السلة الأمريكي رغم إصابة هاردن

استطاع كريس بول ملء الفراغ الذي تركه جيمس هاردن، بخروجه قبل النهاية بسبب الإصابة، ليقود هيوستون روكتس لفوز مثير 148-142 على لوس أنغليس ليكرز عقب وقتين إضافيين، أمس الأحد، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأنهى هذا مسلسل هزائم روكتس الذي دام لخمس مباريات.

وسجل بول 15 نقطة، من بين 28 على مدار اللقاء، في الوقتين الإضافيين وأنهى المباراة باستحواذه على ست كرات مرتدة وإرساله 10 تمريرات حاسمة.

وخاض هيوستون آخر 10 دقائق و44 ثانية بدون هاردن الذي سجل 40 نقطة وأرسل 11 تمريرة حاسمة قبل أن يترك الملعب وهو يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. وسيتم تقييم حالة هاردن في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وفي لقاء آخر، وصل بوسطن سيلتيكس لحاجز 30 انتصارًا في الموسم بشكل مبكر عما فعله في موسم 1964-1965 وذلك عقب انتصار صعب على بروكلين نيتس.

وفاز بوسطن رغم أنه لم يسجل أي نقطة أثناء اللعب في أآر أربع دقائق و27 ثانية من اللقاء.

وفي بقية المباريات، فاز لوس أنغليس كليبرز على تشارلوت هورنتس 106-98، فيما تغلب مينيسوتا تمبرووولفز على أنديانا بيسرز 107-90.

وفاز واشنطن ويزاردز على شيكاغو بولز 114-110 بفضل 39 نقطة سجلها برادلي بيل فيما تغلب دالاس مافريكس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 116-113.