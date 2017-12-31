كريس سايبورغ تحطم حلم هولي هولم في UFC 219 (فيديو)

لم تحقق المصارعة الأمريكية هولي هولم حلمها في الجمع بين بطولة وزنين في رياضة الفنون القتالية للسيدات UFC، وخسرت أمام منافستها كريس سايبورغ بعد نزال مثير في منافسات UFC219.

وحافظت سايبورغ على لقبها في وزن الريشة بعدما تمكّنت من هزم البطلة الأمريكية بقوة ضرباتها وقدرتها على التحمل وحافظت على سجلها دون هزيمة تواليا.

وفازت سايبورغ بإجماع قرار الحكام 49-46 و48-47 و48-47 وأكدت خلال النزال أنها قادرة على الصمود طيلة 25 دقيقة مدة الجولات الخمسة.

وأصبحت البطلة البرازيلية حاليًا دون منافس وستكون مشكلتها هي البحث عن تحدٍ جديد بعدما تمكنت من الحفاظ على لقبها في وزنها عدة مرات وتحدّت كل البطلات القويات وحققت الفوز.