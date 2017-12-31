NBA.. كوري يقود غولدن ستيت للفوز على ممفيس في دوري السلة الأمريكي

عاد ستيفن كوري، بعد غياب استمر 11 مباراة بسبب إصابة في الكاحل، ليقود غولدن ستيت وريورز للفوز 141-128 على ممفيس غريزليز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وفي مباراته الأولى منذ الرابع من ديسمبر/ كانون الأول أحرز كوري 38 نقطة بما في ذلك عشر تصويبات ثلاثية، وأضاف كلاي طومسون 21 نقطة، ومن ضمنها خمس تصويبات ثلاثية، بينما ساهم كيفن دورانت بتسجيل 20 نقطة لصالح وريورز حامل اللقب (29 انتصارًا مقابل ثماني هزائم).

وأحرز المبتدئ دونوفان ميتشل 29 نقطة؛ ليمنح يوتا جاز الفوز 104-101 على كليفلاند كافاليرز. وأضاف ديريك فافورز 19 نقطة وسجل ريكي روبيو 16 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ليتغلب يوتا (16-21) على كليفلاند للمرة الرابعة على التوالي.

ولعب ليبرون جيمس يوم عيد ميلاده 33 وسجل 29 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، لكن كليفلاند (24-12) خسر للمرة الرابعة في خمس مباريات.

وسجل دينيس شرودر 22 نقطة، ليفوز أتلانتا هوكس 104-89 على بورتلاند تريل بليزرز ويحقق انتصاره الثالث في أربع مباريات.

وتغلب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 107-102 على دنفر ناجتس وميامي هيت 117-111 على أورلاندو ماجيك، بينما فاز ديترويت بيستونز 93-79 على سان أنطونيو سبيرز.