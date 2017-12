هولي هولم “قاهرة روندا روزي” تتجه لإنجاز تاريخي في UFC

تهدف هولي هولم إلى أن تصبح أول بطلة تحمل لقب وزنين في عالم الفنون القتالية المختلطة للسيدات UFC، عندما تواجه كريس سايبورغ في UFC 219.

وسيلتقي هذا الثنائي في ساعة مبكرة من صباح الأحد في لاس فيغاس، حيث تسعى هولم لتحقيق مفاجأة جديدة للمرة الثانية، مثلما فعلتها في نوفمبر/2015 عندما أنهت سيطرة روندا روزي.

وتفوقت هولم، البالغ عمرها 36 عامًا، على روزي عندما وجهت لها ضربة قوية بقدمها في وجه الحسناء الأمريكية أمام 56 ألف متفرج، في ملبورن بأستراليا.

وتعتبر المصارعة الأمريكية أيضًا واحدة من أفضل الملاكمات السيدات في كل العصور، بعد فوزها بثلاثة أوزان والدفاع عن لقبها في 18 مناسبة، لكنها بالتأكيد ستواجه صعوبات كبيرة أمام سايبورغ.

IT'S SET! @CrisCyborg takes on @HollyHolm in the main event at #UFC219!! pic.twitter.com/uiRXV50qNV

— UFC (@ufc) December 30, 2017