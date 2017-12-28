قد يتم حظرها.. مصارع ياباني يكسر أنف منافسه بحركة عنيفة (فيديو)

قد يواجه هيديو إيتامي نجم منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE مشكلة كبيرة ربما تحرمه من المنافسات لفترة، بعدما كسر عظمة الأنف والعظمة المحيطة بالعين اليسرى لبرايان كندريك خلال لقائهما الأخير.

إذ إنه في ختام اللقاء لجأ الياباني إيتامي البالغ عمره 36 عامًا لحركته المشهورة التي ينهي بها مبارياته ويحمل فيها منافسه على كتفيه ثم يلقي به على ركبته (إيتامي) ومن ثم يسقط عليه وينهي المباراة.

وقبل ختام المباراة فعل إيتامي ذلك لكن ركبته ارتطمت بوجه كندريك بالكامل ليتركه يتألم ألمًا شديدًا لينقل المصارع الأمريكي إلى المستشفى.

وكشف مسؤولو WWE عن معاناة كندريك من كسر في عظمة الأنف ، حيث قال كريس أمان كبير الأطباء المعالجين للمصارع الأمريكي : “أداء إيتامي لهذه الحركة خلال اللقاء تسبب في إصابة كاندريك في عظمة العين اليسرى وكسر الجانب الأيسر من عظمة الأنف”.

وأضاف الدكتور أمان “هناك اشتباه في حدوث كسر وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ في شيكاغو وأكدت الأشعة المقطعية وجود كسر في العظام حول العين اليسرى وكسر في عظمة الأنف. هذه الكسور اخترقت الفك العلوي دون إصابة للعضلات أو العصب. لكن في الوقت الحالي لا داعي للتدخل الجراحي”.

وأعلنت إدارة WWE في وقت لاحق أنه خلال لقاء 205 لايف تعرض كندريك البالغ عمره 38 عامًا لإصابة ستبعده عن المنافسات نحو شهرين على الأقل.

وعانى الياباني إيتامي العديد من الانتكاسات خلال مسيرته في عالم مصارعة المحترفين منذ انضمامه في عام 2014 ، حيث قضى أكثر من عام بعيدًا عن الحلبة بسبب إصابة خطيرة في الكتف خلال ريسلمانيا 31.

لكنه عاد للمنافسات في يونيو/حزيران 2016، كما أصيب بعد ذلك في الرقبة في أكتوبر من العام ذاته ليغيب حتى أبريل/نيسان الماضي.

وبعد هذه الإصابة قد يعتبر مسؤولو WWE هذه الحركة من المحظورات والحركات الخطيرة التي يجب عدم استخدامها لخطورتها على المنافسين ، لكن ذلك سيتحدد في وقت لاحق.