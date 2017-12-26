إسرائيل تطالب السعودية بالتعويض بعد منع لاعبي الشطرنج من المشاركة ببطولة الملك سلمان

المصدر: د -ب-أ

طالب اتحاد الشطرنج الإسرائيلي، بتعويض مالي؛ بعد أن رفضت السعودية منح تأشيرات دخول للاعبين إسرائيليين؛ للمشاركة في مسابقة الشطرنج الدولية، التي انطلقت في المملكة، اليوم الثلاثاء.

وقال ليور إيزنبرغ، المتحدث باسم اتحاد الشطرنج في إسرائيل: “نريد أن نعوض اللاعبين عن حقيقة أنهم تضرروا مهنيًا “.

وأضاف إيزنبورغ، أن اتحاده يطالب اتحاد الشطرنج العالمي “فورًا”، بإلغاء المسابقات المستقبلية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.

وقال: “إنهم ينظمون بطولات عالمية، دون السماح للاعبينا باللعب.. وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا”.

وقال المنظمون، إن بطولة الملك سلمان الدولية للشطرنج، التي ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنج، تستضيف 236 لاعبًا، يمثلون 70 دولة، ويبلغ إجمالي جوائزها مليوني دولار.