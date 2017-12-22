بسبب المنشطات.. اللجنة الأولمبية الدولية توقف 11 رياضيًا روسيًا مدى الحياة

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها أوقفت 11 رياضيًا روسيًا مدى الحياة عقب إقرارهم بارتكاب مخالفات تتعلق بالمنشطات خلال دورة سوتشي الشتوية العام 2014.

وتم استبعاد جميع المتسابقين الـ 11 من المنافسات التي شاركوا فيها.

وضمت قائمة المستبعدين ثنائي تزلج السرعة “إيفان سكوبريف” و”أرتيم كوزنتشوف”، إضافة للثنائي المنافس في مسابقة الزحافات الثلجية والمؤلف من: “تاتيانا إيفانوفا” و”ألبرت ديمشينكو”.

كما جرى استبعاد الثلاثي المشارك في تزلج اختراق الضاحية والمؤلف من: نيكيتا كريوكوف، وألكسندر بيسمرتنك، وناتاليا ماتفيفا، وثنائي الزلاجة الجماعية ليودميلا أودوبكينا، ومكسيم بيلوجين.

كما تم استبعاد لاعبتيْ هوكي الجليد “تاتيانا بورينا” و”آنا شتشوكين”.

وذكرت لجنة الانضباط في اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة أن جميع الرياضيين الـ 11 تم تجريدهم من ميدالياتهم، وجرى إيقافهم من المشاركة في أي منافسات أولمبية مستقبلية.

وقبل القرار الذي صدر اليوم، تعرض أكثر من 20 رياضيًا روسيًا للإيقاف من المشاركة في الأولمبياد مدى الحياة بسبب تعاطي المنشطات في أولمبياد سوتشي.

وتعمل اللجنة الأولمبية الدولية على إعادة فحص جميع العينات المأخوذة من الرياضيين الروس في دورة الألعاب الشتوية في سوتشي.

وقال “ديمتري بيسكوف” المتحدث باسم الكرملين مطلع هذا الشهر إن روسيا ستدافع عن رياضييها ضد مزاعم المنشطات، وستعمل على الاحتفاظ بعلاقاتها مع اللجنة الأولمبية الدولية.