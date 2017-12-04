NBA.. روكيتس يقهر ليكرز ويواصل مطاردة واريورز في دوري السلة الأمريكي

واصل هيوستن روكيتس مطاردة جولدن ستيت واريورز على صدارة مجموعة الغرب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بفوزه الثمين 118 / 95 على مضيفه لوس أنغليس ليكرز، مساء الأحد.

وواصل روكيتس مسلسل انتصاراته وحقق الفوز السابع على التوالي، ليعزز موقعه في المركز الثاني بجدول مجموعة الغرب برصيد 40 نقطة وبفارق نقطتين خلف واريورز.

ويدين روكيتس بالفضل الكبير، في هذا الفوز الثمين، إلى لاعبه جيمس هاردين الذي واصل تألقه مع الفريق وسجل 36 نقطة وتسع تمريرات حاسمة؛ ليقود الفريق إلى الانتصار الثامن عشر له، مقابل أربع هزائم في الموسم الحالي.

وسجل النجم الكبير ستيفن كيري 30 نقطة، ليقود واريورز إلى الفوز الساحق 123 /95 على مضيفه ميامي هيت في مباراة أخرى مساء الأحد.

كما واصل راسل ويستبروك تألقه مع أوكلاهوما سيتي ثاندر وسجل 22 نقطة، وعشر متابعات، وعشر تمريرات حاسمة، ليقود الفريق إلى الفوز الثمين 90 / 87 على سان أنطونيو سبيرز.

وفي مباراتين أخريين، فاز مينيسوتا تيمبروولفز على لوس أنغليس كليبرز 112 / 106 وأورلاندو ماجيك على مضيفه نيويورك نيكس 105/ 100 .