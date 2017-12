روزي تقطع خطوة جديدة نحو التحول إلى WWE

أزاحت روندا روزي، نجمة UFC، الستار عن انضمامها قريبًا إلى منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE بالكشف عن فيديو تتدرب خلاله مع النجمة ناتاليا.

وانتشرت شائعات كثيرة مؤخرًا عن اقتراب المصارعة الأمريكية من الانضمام إلى نجمات مصارعة المحترفين ومشاركتها في ريسلمانيا 34 العام المقبل.

وبثت اللاعبة البالغ عمرها 30 عامًا مقطع فيديو على موقعها على الإنترنت تظهر خلاله وهي تتدرب مع البطلة السابقة لعرض سماكداون.

Our launch date is getting closer every day! Here's the latest preview for https://t.co/PsLSibFNz9 #RondaRouseyDOTcom pic.twitter.com/8T4RPxfANw

— Ronda Rousey (@RondaRousey) December 1, 2017