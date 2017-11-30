سرقة قصر مايويذر الفاخر أثناء رحلته لآسيا (صور)

تعرض قصر الملاكم الأمريكي المخضرم فلويد مايويذر في بيفرلي هيلز، البالغ سعره 19.5 مليون جنيه إسترليني، لمداهمة من اللصوص بعدما تركه وذهب إلى رحلة في الصين.

واشترى الملاكم، البالغ عمره 40 عامًا، بجزء من الأموال التي حصل عليها من فوزه على كونور مكغريغور في نزال جرى في لاس فيغاس في أغسطس/آب الماضي، هذا القصر، لكنه اكتشف سرقة بعض أمتعته خلال زيارته للصين.

وبينما كان يستمتع برحلته لآسيا دق جرس الإنذار في منزله ببيفرلي هيلز، عندما عثر بعض حراسه على زجاج مكسور دخل منه اللصوص من خلال النافذة المحطمة.

وقالت الشرطة إن أسطورة الملاكمة الذي لم يهزم، فقد الكثير من ممتلكاته، بلغت قيمتها نحو تسعة آلاف جنيه إسترليني.

وبفضل حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، التي يتابعها ملايين البشر، يعرف اللصوص والمعجبون على حد سواء أن مايويذر يقضي جولة سياحية في آسيا.

وزيّن مايويذر المنزل الجديد بلوحتين طولهما ثمانية أقدام له ولمكغريغور للاحتفال بالمعركة التي انتصر فيها وحصدت مليار دولار.

وتم بناء المبنى الرئيسي الذي تبلغ مساحته 15 ألف قدم مربع في عام 1992، ولكن تم تجديده بالكامل قبل عامين وكان سعره في السوق 28 مليون إسترليني.

وتحيط بالقصر المكون من طابقين حدائق خاصة محاطة بأشجار النخيل، ويحتوي على عشرة أبواب فرنسية تفتح من غرفة المعيشة.

ويحتوي أيضًا على حوض سباحة وحدائق ذات مناظر طبيعية مع رخام أبيض وأسود، مع أرائك فاخرة ومدفأة للحفاظ على الجو خارج وداخل المنزل للضيوف، ويضم أيضًا عشرة حمامات، وغرفة عائلية وأماكن معيشة منفصلة لموظفي المنزل.