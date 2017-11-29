إيران تستهجن تصرف مدرب منتخب تايلاند للكبادي بارتدائه الحجاب (صورة)

أقدم مدرب منتخب تايلاند المشارك في بطولة آسيا للكبادي في دورته الخامسة للنساء والعاشرة للرجال، على ارتداء الحجاب من أجل الحضور في مدرجات الملعب.

وقالت وسائل إعلام رياضية، اليوم الأربعاء، إن مدرب منتخب تايلاند للنساء المشارك في منافسات بطولة آسيا للكبادي، التي انطلقت أمس في محافظة جرجان شمال إيران، أقدم على ارتداء الحجاب لغرض الحضور إلى مدرجات الملعب.

وفي سياق متصل، انتقد الاتحاد الإيراني لبطولة الكبادي، الخطوة التي أقدم عليها المدرب، مشددين على أن هذه مخالفة يحاسب عليها القانون بسبب تواجده في مباراة أمام مشجعين من فئة النساء.

وقال الاتحاد الإيراني في بيان صحافي له اليوم، إن “هذا السلوك غير المناسب للمدرب التايلاندي سيتم متابعته من خلال الاتحادات الآسيوية والعالمية لمحاسبته”.

ويتكون فريق الكبادي من (12) لاعباً (سبعة في الميدان وخمسة في الاحتياط) ومدة الشوط (20) دقيقة لكل فريق، وهي لعبة رياضة قتالية تشبه المصارعة يتبارى فيها فريقان يتناوبان على الدفاع والهجوم لتسجيل أكبر عدد من النقاط باللمس، وذلك بدخول أحد لاعبي الفريق المهاجم في ساحة الفريق المدافع محاولا لمس عناصره فيما يقوم الفريق المدافع بمنعه أو مسكه وعدم تمكينه من العودة إلى ساحة فريقه، وأثناء اللعب ينشد اللاعب المهاجم “كبادي ، كبادي”.