NBA.. سيلتكس يواصل مسيرته الساحرة في دوري السلة الأمريكي

سجل كيري إيرفينغ 30 نقطة، وأضاف جايلين براون 27 نقطة؛ ليقودا بوسطن سيلتكس لتحقيق فوزه الخامس عشر على التوالي، والفوز على أتلانتا هوكس 110 /99، مساء السبت، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق بوسطن فوزه الخامس عشر هذا الموسم، مقابل هزيمتين فقط؛ ليعادل المسيرة الأفضل في تاريخ دوري السلة الأمريكي في أول 17 مباراة من الموسم، ويصبح على بعد أربع انتصارات فقط، من معادلة أفضل مسيرة في تاريخه، والتي حققها في موسم 2008 /2009.

وسجل دينيس شرودر 23 نقطة، وأضاف كنت بازيمور 19 نقطة لهوكس، الذي تعرض لهزيمته الـ13 مقابل ثلاثة انتصارات فقط.

وفاز جولدن ستيت واريورز على فيلادلفا 124 /116، حيث سجل ستيفين كاري 35 نقطة، وأضاف كيفين دورانت 27 نقطة؛ لينجح واريورز في تجاوز تأخره بفارق 22 نقطة، في النصف الأول، إلى فوز مستحق على فيلادلفيا.

وأحرز جويل إيمبيد 21 نقطة، وأضاف بين سيمونز 23 نقطة، و12 تمريرة حاسمة لفيلادلفيا.

وتغلب هيوستون روكتس على ممفيس غريزليس 102 /83، حيث سجل جيمس هاردن 29 نقطة، وأضاف كلينت كابيلا 17 نقطة، و13 متابعة لفريق هيوستون.

وسجل كريس باول 17 نقطة، وست تمريرات حاسمة لهيوستون، فيما سجل شاندلر بارسونز 17 نقطة لغريزليس، وأضاف مارك جاسول، وجاميشال جرين 15 نقطة لكل منهما.

وفي باقي المباريات فاز يوتا جاز على أورلاندو ماجيك 125 /85، وشارلوت هورنتس على لوس أنغليس كليبرز 102 /87، ودالاس مافريكس على ساكرامينتو كينغز 111 /79، وبورتلاند على ساكرامينتو كينغز 102 /90.