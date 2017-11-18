محترف دراجات نارية بريطاني يلقى حتفه إثر حادث في سباق ماكاو

أعلن منظمو سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية في ماكاو، اليوم السبت، أن الدراج البريطاني، دانييل هيغارتي، لقي حتفه إثر حادث خلال السباق.

وتعرض هيغارتي، البالغ 31 عامًا، دراج فريق “توبغان ريسينغ هوندا”، للاصطدام خلال اللفة السادسة من السباق وفارق الحياة، متأثرًا بإصاباته خلال نقله إلى المستشفى.

ورفعت الرايات الحمراء فور وقوع الاصطدام، ولم يتم استئناف السباق نظرًا لخطورة الحادث، الذي لم تتضح ملابساته بعد.

وذكر منظمو السباق عبر الحساب الخاص به في موقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لجنة سباق جائزة ماكاو الكبرى تتقدم بخالص التعازي لعائلة وأصدقاء دانييل”.

وقضى هيغارتي مسيرة احترافية في سباقات الدراجات النارية استمرت طوال 17 عامًا .

يذكر أن البرتغالي، لويس كارييرا، لقي حتفه إثر حادث في السباق نفسه قبل خمسة أعوام، كما شهدت المنافسات في ماكاو وفاة الفرنسي برونو بونهويل في عام 2005.