محترف دراجات نارية بريطاني يلقى حتفه إثر حادث في سباق ماكاو

أعلن منظمو سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية في ماكاو، اليوم السبت، أن الدراج البريطاني، دانييل هيغارتي، لقي حتفه إثر حادث خلال السباق.
وتعرض هيغارتي، البالغ 31 عامًا، دراج فريق “توبغان ريسينغ هوندا”، للاصطدام خلال اللفة السادسة من السباق وفارق الحياة، متأثرًا بإصاباته خلال نقله إلى المستشفى.
ورفعت الرايات الحمراء فور وقوع الاصطدام، ولم يتم استئناف السباق نظرًا لخطورة الحادث، الذي لم تتضح ملابساته بعد.
R.I.P #daniel hegarty
澳門格蘭披治大賽車組織委員會很遺憾地公佈，澳門格蘭披治電單車－第五十一屆大賽8號英國車手赫加迪(Daniel Hegarty)，現年31歲，今(18)日賽事期間，在漁翁灣發生意外。
賽事隨即終止，赫加迪被送往仁伯爵綜合醫院途中不治。 pic.twitter.com/1pRrQMuBBt
— 冧 (@wa_cao) November 18, 2017
وذكر منظمو السباق عبر الحساب الخاص به في موقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لجنة سباق جائزة ماكاو الكبرى تتقدم بخالص التعازي لعائلة وأصدقاء دانييل”.
وقضى هيغارتي مسيرة احترافية في سباقات الدراجات النارية استمرت طوال 17 عامًا .
يذكر أن البرتغالي، لويس كارييرا، لقي حتفه إثر حادث في السباق نفسه قبل خمسة أعوام، كما شهدت المنافسات في ماكاو وفاة الفرنسي برونو بونهويل في عام 2005.