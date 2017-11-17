روسيا ترفض المشاركة الأولمبية بدون رفع علمها وعزف نشيدها الوطني

قال فيتالي موتكو نائب رئيس وزراء روسيا إنه من غير المقبول والمعقول أن تشارك روسيا في أولمبياد بيونغتشانغ الشتوي 2018 بدون رفع علمها وعزف نشيدها الوطني.

ومن المقرر أن تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية قرارًا في شأن مشاركة روسيا في الدورة الشتوية المقبلة في كوريا الجنوبية خلال اجتماع مجلس إدارتها ما بين الخامس والسابع من ديسمبر كانون الأول المقبل.

وربما يسمح للرياضيين الروس بالمشاركة في الدورة كرياضيين مستقلين محايدين بسبب ادعاءات تتعلق باستخدام المنشطات في بلادهم.

وأوضح موتكو أن بلاده مستعدة للتعاون مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على أن تُظهر الوكالة رغبة في حل الخلاف بين الطرفين أيضًا.