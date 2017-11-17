لماذا دعا زعيم كوريا الشمالية لاعبًا إنجليزيًا لزيارة بيونغيانغ؟

قد يكون الإنجليزي جوني ماي يستعد لخوض مباراة مهمة أمام أستراليا في الرغبي، لكنه تلقى رسالة مفاجئة من كوريا الشمالية تدعوه لزيارة البلاد، من أجل استغلال مهارته الدبلوماسية في مساعدة البلد الآسيوي في تجاوز مشاكله مع جيرانه وأزمته مع العالم أجمع.

لماذا تمّت دعوة جوني ماي لزيارة كوريا الشمالية؟

ويرجع اهتمام الكوريين الشماليين بجوني ماي إلى مقابلة أجراها مع بن تاو زميله في المنتخب الإنجليزي مع صحيفة “تليغراف” في فبراير/ شباط الماضي، وقال خلالها تاو إنه وماي شاهدا الكثير من الأفلام الوثائقية عن كوريا الشمالية وناقشا كيفية إحلال السلام في جنوب شرق آسيا.

وتلقى ماي رسالة من حكومة كوريا الشمالية هذا الأسبوع تم خلالها توجيه الدعوة له لوضع أفكاره موضع التنفيذ.

وقال جناح فريق ليستر سيتي لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن “هذه الرسالة كانت تنتظرني ومختومة بالشمع ومكتوبًا عليها “خاص وسري”، وجاء في الرسالة “مرحبا جوني، رأينا مدى اهتمامك أنت وزميلك بن تاو ببلدنا ونرغب في ترتيب رحلة لزيارة بلدنا”.

وأضاف في الخطاب أننا “نرجو منك الذهاب لسفارتنا حتى نبدأ في إجراءات إعداد رحلة فاخرة لك لزيارة البلاد”.

وتابع ماي قائلًا: ” أرسلت نسخة من الرسالة إلى بن وقلت له، ماذا يجري؟ وقال لي إنهم شاهدونا بالفعل وقد تلقى رسالة مشابهة أيضا، هذا أمر مخيف لديهم خاصية تنبيه في غوغل عندما يتحدث أي شخص عن كوريا الشمالية يظهر التحذير، لم أذهب للسفارة وأنا قلق للغاية ولن أرد على الرسالة”.

من هو جوني ماي؟

ولد جوني ماي في سويندون، ولعب في صفوف غلوستر، حيث سجّل 250 نقطة في 121 مباراة.

ثم انضم إلى ليستر في بداية هذا الموسم، مما أدى إلى البقاء لمدة ثماني سنوات في كنغشولم.

وانضم لأول مرة إلى تشكيلة منتخب إنجلترا في الفوز على الأرجنتين 51-26 في عام 2013 وخاض كافة المباريات السبت في بطولة “الدول الست” وكان لاعبًا أساسيًا في الفريق منذ تولّي إدي جونز المسؤولية في 2015.