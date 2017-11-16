فيدرر يواصل انتصاراته ويجتاز شيليتش بالبطولة الختامية للتنس

اختتم النجم السويسري المخضرم، روجيه فيدرر، مسيرته بالدور الأول للبطولة الختامية للتنس، المقامة حاليًا في العاصمة البريطانية لندن، بالتغلب على نظيره الكرواتي، مارين شيليتش، بنتيجة 6 / 7 (5 / 7)، 6 / 4 و6 / 1 في الجولة الثالثة (الأخيرة) بمجموعة بوريس بيكر، اليوم الخميس.

وواصل فيدرر سلسلة انتصاراته في البطولة، عقب تحقيق فوزه الثالث على التوالي بالمجموعة، ليصعد إلى الدور قبل النهائي، محققًا العلامة الكاملة.

وقلب فيدرر تأخره في المجموعة الأولى أمام شيليتش، عقب فوزه بالمجموعتين الثانية والثالثة، لينهي المباراة لصالحه في غضون ساعتين تقريبًا، مكررًا بذلك فوزه على منافسه الكرواتي في نهائي بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، ثالث بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم.

ويحصل فيدرر “36 عامًا” على راحة غدًا الجمعة، قبل خوض غمار المباراة الرابعة عشر له بالدور قبل النهائي في مسيرته بالبطولة الختامية، التي يشارك فيها للمرة الخامسة عشر.

في المقابل، واصل سوء الحظ ملازمته لشيليتش، بعدما تلقى خسارته الثالثة في المجموعة، وذلك في مشاركته الثالثة بالبطولة الختامية، خلال النسخ الأربع الأخيرة للمسابقة.

ولم يحقق شيليتش سوى انتصار وحيد فقط، خلال تسع مباريات خاضها بالبطولة الختامية.

وقام فيدرر بـ17 إرسالًا ساحقًا أثناء المباراة، التي حقق خلالها فوزه الثامن في مواجهاته المباشرة مع شيليتش مقابل خسارة وحيدة.

وعلّق فيدرر، الفائز بـ19 لقبًا في بطولات جراند سلام، على فوزه قائلًا: “كانت المباراة صعبة حقًا، أتيحت لي الكثير من الفرص خلال المجموعة الأولى”.

وأوضح اللاعب السويسري: “إن مارين كان يرسل بشكل جيد، وكنت مترددًا في بعض اللحظات الحاسمة بالمجموعة الأولى”.

وأضاف فيدرر: “إنني سعيد لاكتشافي طريقًا للخروج منه في المجموعة الثانية، وفي النهاية لعبت بشكل جيد جدًا. سعيد بالطريقة التي لعبت بها في المجموعة الثالثة”.

وأشار إلى أنه “من الغريب التأهل (بالفعل) للدور قبل النهائي أول أمس الثلاثاء. كان ينبغي علي أن أطالب نفسي بالاسترخاء قليلًا. من الجميل أن تلعب التنس بتلك الطريقة”.

وتعد هذه هي المرة العاشرة التي يحافظ خلالها فيدرر على سجله خاليًا من الهزائم خلال مسيرته بمرحلة المجموعتين للمسابقة.

بهذا الانتصار، حقق فيدرر فوزه الثاني والخمسين، مقابل أربع هزائم في مشواره هذا الموسم، في ظل سعيه للتتويج بلقبه الثامن عام 2017.