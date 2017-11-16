الشرطة التشيكية تفشل في تحديد هوية “طاعن” كفيتوفا

أنهت الشرطة التشيكية تحقيقاتها في حادث الطعن الذي تعرضت له لاعبة التنس بترا كفيتوفا في منزلها العام الماضي وأجبرها على الغياب عن الملاعب خمسة أشهر هذا الموسم.

وخضعت التشيكية كفيتوفا، الفائزة بلقب ويمبلدون في عامي 2011 و2014، لجراحة استمرت أربع ساعات في ديسمبر كانون الأول الماضي بعدما هاجمها مسلح بسكين دخل منزلها مدعيًا أنه فني صيانة.

وتلقت الشرطة العديد من الأدلة حول الحادث لكنها أخفقت في تحديد هوية الجاني.

وقالت يتكا دوليسوفا المتحدثة باسم الشرطة “كان من الصعب الوقوف على حقائق محددة تضمن محاكمة (مشتبه به بعينه).

وكانت كفيتوفا (27 عامًا) تحتل المركز 11 في التصنيف العالمي للاعبات التنس وقت تعرضها للحادث الذي تسبب في إحداث إصابات في أوتار أصابع يدها اليسرى التي تلعب بها.

وعادت كفيتوفا إلى منافسات التنس في مايو أيار الماضي لكنها خرجت من الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة.

وفازت كفيتوفا ببطولة برمنجهام المفتوحة في يونيو حزيران الماضي قبل أن تخرج من الدور الثاني لبطولة ويمبلدون. كما بلغت دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة.

وتحتل كفيتوفا حاليا المركز 29 في قائمة التصنيف العالمية.