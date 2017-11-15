“تريبل إتش” يتحدى رومان رينز في عروض WWE الحية بمدينة أبوظبي

“تريبل إتش” يتحدى رومان رينز في عروض WWE الحية بمدينة أبوظبي

المصدر: إرم نيوز

أعلنت WWE استمرار عروضها لليلتين على التوالي بمدينة أبوظبي 7 و8 ديسمبر، في ملعب التنس بمدينة زايد الرياضية، وسيتواجد تريبل إتش ورومان رينز.

وستصبح التذاكر متاحة للشراء، اليوم الأربعاء، عبر موقع PlatinumList.net، وفي متاجر الإمارات العربية المتحدة للصرافة.

وستتضمن فعالية الجمعة للمرة الأولى على الإطلاق مباراة القفص الحديدي في بطولة الزوجي في عرض RAW، والتي ستجمع سيزارو وشيموس ضد دين أمبروز وسيث رولينز.

ولا تزال تذاكر عرض الخميس 7 ديسمبر متاحة أيضًا، فهو سيتضمن مباراة بطولة WWE للنساء، تجمع أليكسا بليس وساشا بانكس.

يُذكر أن رومان رينز، وسيث رولينز، ودين أمبروز، وبرون سترومان، وبراي وايت، وفين بالور، وكين، وساموا جو، وسيزارو، وشيموس، هم من بين نجوم WWE الذين سيشاركون في الفعاليتين.

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