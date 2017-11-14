بعد فضيحتها الجنسية.. عودة وشيكة للحسناء بيغ لمنافسات WWE

أشارت تقارير صحافية إلى اقتراب عودة بيغ ،أصغر مصارعة في منافسات WWE للمحترفين، بعد إيقافها منذ فترة في أغسطس/آب من العام الماضي ؛بسبب فشلها في التعامل مع قواعد إدارة اللعبة.

وخضعت بيغ أصغر بطلة لمنافسات “ديفيز” على الإطلاق لعملية جراحية في ركبتها ،قبل أن يتم إيقافها لمدة 60 يومًا لانتهاك سياسة اللعبة في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وانتشرت صور عارية ،ولقطات مصورة للنجمة المولودة في نوريتش سيتي في بريطانيا، كما تسربت لقطات جنسية لها على الإنترنت ما دفع المسؤولون لإيقافها.

لكن بطلة “NXT” للسيدات عادت للتدريبات من جديد في مركز أداء “WWE” منذ سبتمبر/أيلول الماضي من أجل عودتها قريبًا للحلبات.

وذكر موقع “PWInsider” أنعودة بيغ البالغ عمرها “25 عامًا” للمنافسات ستكون في عرض راو في ملعب فيليبس في أتلانتا في ولاية جورجينا.

وتردد في البداية أنها ستشارك في عرض سماكدون لكن تغير الوضع، ويرجح أن تشارك في فريق “راو” ،الذي سيواجه فريق سماكدون في الاحتفال بمرور “25 عامًا” على انطلاق اللعبة.

وتم الإعلان عن مواجهة ثلاثية يخوض فيها الثلاثي بيلي وميكي جيمس ودانا بروك؛ لتحديد المشاركين النهائيين في العرض ،لكن يعتقد أنه يمكن إضافة بيغ إلى منافسات المختلط أو مشاركتها بدلًا من لاعبة أخرى في في فريق راو.

ويضم فريق راو حاليًا أليسيا فوكس ونيا جاكس وساشا بانكس و أسوكا.