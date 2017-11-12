فيدرر يفوز على سوك في أولى مبارياته بالبطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس

استهل السويسري، روجيه فيدرر، مبارياته في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، بالفوز على الأمريكي جاك سوك اليوم الأحد، 6 / 4 و7 / 6 (7 / 4).

ويلعب الألماني ألكسندر زفيريف مع الكرواتي مارين سيليتش، وصيف بطولة ويمبلدون، في المباراة الثانية التي تقام اليوم ضمن مجموعة بوريس بيكر.

ويتأهل أول وثاني المجموعتين للدور قبل النهائي الذي يقام يوم السبت المقبل.

وحقق فيدرر فوزه الرابع على سوك في 91 دقيقة في المباراة الافتتاحية للبطولة الختامية.

وقال فيدرر:”كانت الأمور خادعة في المجموعة الثانية. لقد أوقعني في أخطاء”.

وأضاف :”تغيبت عن نسخة 2016 (إذ كنت أتعافى من مشاكل في الركبة) وسعيد بالعودة.