هوغان يقترب من عودة مذهلة لمنافسات WWE

أشارت تقارير صحفية إلى أن أسطورة مصارعة المحترفين هالك هوغان قد يعود للمنافسات بعد غياب عامين للمشاركة في احتفالات الذكرى السنوية لعروض “راو” في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقرّرت الشركة المسؤولة عن منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE الاستغناء عن هوغان البالغ عمره 64 عامًا رغم أنه أحد أبرز أبطال اللعبة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي في منافسات WWF وWCW.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن هوغان على وشك العودة للحلبة في احتفالات الذكرى الخامسة والعشرين لعروض “راو” مطلع العام المقبل، والتي تأكد مشاركة أساطير اللعبة أندرتيكر وشون مايكلز بها.

وتأتي العودة المحتملة لهوغان بعد استبعاده من منافسات WWE قبل عامين بسبب تصريحات صوتية عنصرية صدرت عنه ما دفع إدارة اللعبة لاستبعاده.

ورغم أن الأسطورة الأمريكي اعتذر عن هذه التصريحات، لكن مسؤولي اللعبة أزالوا كل مبارياته من لقطاتهم المصورة والموقع الإلكتروني جراء ذلك.

وكانت إدارة WWE تدرس مطالبته بالعودة للمنافسات في العرض الخاص بالذكرى 25 لعروض “راو” الذي سيقام بمقرين في نيويورك، ويتردّد أن المباحثات قد بدأت بالفعل مع هوغان.

وتحدث تريبل إتش في وقت سابق عن رغبته في عودة هوغان مرة أخرى للمنافسات بعدما كلّفته تصريحاته المثيرة للجدل في 24 يوليو/تموز 2015 أثناء مناقشته مع صديق ابنته بروك وانتشارها بشكل علني ابتعاده عن WWE.

واعتذر هوغان عن هذه التصريحات في بيان رسمي جاء فيه “قبل ثماني سنوات استخدمت لغة هجومية أثناء محادثة، وكان من غير المقبول أن أستخدمها لا يوجد لدي أي عذر لذلك، أنا اعتذر عما بدر مني”.