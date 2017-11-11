مكغريغور “المتهور” يقتحم الحلبة ويعتدي على حكم (فيديو)

اقتحم كونور مكغريغور الحلبة والقفص الحديدي ليوجه لكمة إلى الحكم خلال حدث بيلاتور 187 الذي شارك فيه زميله تشارلي وارد.

وقفز بطل منافسات UFC من أعلى الحلبة للاحتفال بفوز وارد في الجولة الأولى في النزال، الذي أقيم في دبلن لكن طلب الحكم منه مغادرة الحلبة على الفور.

ولم يكن مسموحا للبطل الأيرلندي باقتحام الحلبة وتسلق القفز الحديدي لذلك تدخل رجال الأمن من أجل إخراجه سريعا.

وتهجم مكغريغور على الحكم عقب تسلق القفص الحديدي واقتحام الحلبة على الحكم مارك غودارد الذي أمره في وقت سابق بالجلوس.

واندفع المصارع البالغ عمره 29 عاما نحو الحكم لكن بعد السيطرة على الموقف خرج من الحلبة لكنه ظل يترقب الحكم خلال باقي النزال.

وحاول المصارع الأيرلندي اقتحام القفص الحديدي والحلبة مرة أخرى لكن تم منعه، حيث أعلن المسؤولون في وقت لاحق بأنه سيتم التحقيق في الحادث.