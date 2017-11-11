أعضاء في فريق مرسيدس يتعرضون للسرقة تحت تهديد السلاح في البرازيل

قال متحدث، إن حافلة صغيرة تابعة لفريق مرسيدس، تعرضت للسرقة بالإكراه، تحت تهديد السلاح، خارج حلبة إنترلاغوس، التي تستضيف جائزة البرازيل الكبرى، لسباقات فورمولا 1 للسيارات في ساو باولو، الليلة الماضية، دون أن يتعرض أحد للإصابة.

وأضاف: “يمكننا التأكيد، أن حافلة الفريق تعرضت للسرقة، تحت تهديد السلاح، الليلة الماضية، بعد مغادرة الحلبة. وأضاف :”سرقت الأشياء الثمينة، لكن الأمر الأكثر أهمية، هو أن الجميع بخير، ولم يصب أحد بسوء”.

وعمليات السرقة تحت تهديد السلاح، تحدث كثيرًا في ساو باولو، وحول حلبة إنترلاغوس، حيث ينتقل السائقون من وإلى فنادقهم، بصحبة سيارات شرطة مضادة للرصاص.

وكان البريطاني جنسون باتون، أحد ضحايا محاولات السرقة في 2010، لكن سائق سيارة الشرطة التي كانت تقله، شق طريقه ونجح في الهروب، عندما شاهد المسلحين يقتربون.

وينتقل الفنيون وباقي أعضاء الفرق، من وإلى الحلبة في حافلة صغيرة، وعادة لا يرتدون أي ملابس تدل على وظائفهم؛ تجنبًا لأي حوادث من هذا القبيل.

وتعرض عضو بفريق مرسيدس للسرقة بالإكراه أيضًا، في المكسيك، العام الماضي، أثناء توجهه بسيارة من المطار إلى مقر إقامته بالفندق.

وتوج مرسيدس بلقبي العام الحالي للمرة الرابعة على التوالي، بينما يشارك لويس هاميلتون في سباق البرازيل، بعد تتويجه ببطولة العالم للمرة الرابعة.

وسباق الغد، هو السباق قبل الأخير لهذا الموسم، قبل سباق أبوظبي، أواخر الشهر الحالي.