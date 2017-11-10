المغرب يسمح بدخول الوفد الإسرائيلي المشارك ببطولة العالم للجيدو

أعلنت القناة الإسرائيلية السابعة أن الوفد الرياضي الإسرائيلي وصل إلى المغرب للمشاركة في بطولة العالم المفتوحة لرياضة الجيدو ، المنظمة بمراكش يومي السبت و الأحد، وذكرت القناة أن الوفد “حصل على التأشيرة بعد التهديد بإلغاء البطولة، إن لم تسمح السلطات المغربية بدخول المنتخب الإسرائيلي للمشاركة بالمسابقة”.

وسبق للقناة نفسها إن أعلنت قبل يومين أن المغرب رفض منح تأشيرة دخول أراضيه للوفد الإسرائيلي ،وان اتحاد الجيدو الإسرائيلي قرر “الاعتراض بشدة” ، وهدد رئيس رئيسه “ماريوس فايزر” بإلغاء البطولة إذا لم يسمح بدخول الرياضيين الاسرائليين إلى المغرب .

ويبدو أن البلد المنظم رضخ للضغوطات الإسرائيلية ، حيث وصل الرياضيون العبريون الجمعة إلى مراكش قادمين إليها من ميونيخ، ونشر البعض منهم صور وصوله إلى المغرب على حساباتهم في مواقع التواصل.

وأكد مصدر حكومى رفض الكشف عن هويته لموقع “اليوم 24” المغربي ، انه تم بالفعل رفض منح التأشيرة للوفد الإسرائيلي ، وفضل التحفظ على إعلان ذلك حتى لا يؤثر على سياحة المؤتمرات الدولية ، قبل أن يرضخ للضغوطات.

وأضاف المصدر نفسه أن الحكومة تكون أحيانا مجبرة على التخلي عن سيادتها لتنقل آلة منظمة الأمم المتحدة ،حين تكون طرفا منظما للتظاهرات التي يحتضنها البلد ،وان الجهة المنظمة تفرض على المغرب إدخال اسرائليين وتتحمل مسؤولية ذلك ، دون أن تمنحهم وزارة الخارجية المغربية تأشيرات.

وكانت مجموعة من هيئات المجتمع المدني قد طالبت بمنع دخول الوفد الرياضي الإسرائيلي ، من بينهم منظمات مقربة من حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة المغربية .

وبعد وصول الرياضيين ، تتردد دعوات على مواقع التواصل لتنظيم وقفة احتجاجية بمراكش للتنديد بدخولهم إلى المغرب.