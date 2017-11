فيدرر يرتدي التنورة الاسكتلندية خلال مباراته الاستعراضية أمام موراي (فيديو)

خاض النجم السويسري روجيه فيدرر، المصنف الثاني على العالم، مباراته الاستعراضية أمام النجم البريطاني آندي موراي، مساء الثلاثاء، في غلاسجو، مرتديا التنورة الاسكتلندية (الكيلت) خلال شوط من المباراة، وذلك في أول زيارة لفيدرر إلى اسكتلندا.

وبعد ساعات قليلة من نهاية المباراة التي شهدت حضور 13 ألف مشجع، أعلن أن زوجة موراي، كيم سيرز وضعت مولودهما الثاني، بعد أن أنجبا من قبل طفلة تدعى سوفيا وعمرها عام واحد.

ورصدت عائدات المباراة الاستعراضية لأعمال خيرية، علما بأن فيدرر وموراي التقيا في مباراة خيرية أخرى في زيوريخ خلال نيسان/أبريل الماضي، خصصت عائداتها لمؤسسة روجيه فيدرر الخيرية.

Yesterday in Glasgow we saw:

– Roger #Federer playing in a KILT ????

– Andy #Murray PLAYING ???? pic.twitter.com/NXpb70yaxp

— We Are Tennis (@WeAreTennis) November 8, 2017