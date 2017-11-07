تكريم الرباعة المصرية عبير عبدالرحمن بعد تسلمها فضية أولمبياد لندن رسميًا

تسلمت الرباعة المصرية عبير عبدالرحمن ميدالية فضية نتيجة مشاركتها في أولمبياد لندن 2012 بعد سقوط منافسات لها في اختبارات للكشف عن المنشطات.

وقالت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الثلاثاء إن اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت الميدالية الفضية للرباعة عبير نتيجة مشاركتها في منافسات وزن 75 كيلوجرام في الألعاب الصيفية قبل خمس سنوات.

واحتلت عبير المركز الخامس لكنها نالت الفضية بعد إلغاء نتائج الرباعات الفائزات بالميداليات في هذه الفئة وهن سفيتلانا بودوبيدوفا من قازاخستان والروسية ناتاليا زابولوتنايا وإيرينا كوليشا من روسيا البيضاء.

وقال ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية للصحفيين “ستقيم اللجنة حفلا لتسليم عبير عبدالرحمن ميداليتها في وقت سيحدد لاحقا”.

وقالت عبير للصحفيين إنها تنتظر أيضا تسلم ميدالية برونزية بسبب ظروف مشابهة نتيجة مشاركتها في أولمبياد بكين 2008.