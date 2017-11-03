أندرتيكر يظهر لأول مرة منذ خسارته أمام رينز (صور)

ظهر نجم مصارعة المحترفين WWE السابق أندرتيكر في الولايات المتحدة لأول مرة، بعدما تردد في وسائل إعلام مختلفة عن اقتراب عودته للحلبة، حيث بدا بكامل لياقته عندما كان يخرج من أحد مطاعم الوجبات السريعة، وفي يده وجبته قبل التوجه لسيارته.

وابتعد أندرتيكر، البالغ عمره 52 عامًا ويشتهر بلقب “الحانوتي”، عن الحلبة منذ خسارته في ريسلمانيا 33، في أبريل/نيسان الماضي.

وبثت صحيفة “صن” البريطانية صورًا حصرية للمصارع الشهير وهو يرتدي ملابس سوداء عبارة عن قميص أسود وعليه علم الولايات المتحدة، على هيئة بندقية، وفي يده وجبته، وعلى ذراعيه وشمان كبيران.

وكان يُعتقد على نطاق واسع أن أندرتيكر اعتزل منافسات مصارعة المحترفين WWE بعد خسارته أمام رومان رينز في ريسلمانيا 33، لكن إدارة المصارعة الحرة للمحترفين أعلنت نهاية الشهر الماضي عن عودة وشيكة للنجم الكبير بداية العام المقبل.

وقال بيان صادر عن الإدارة: “ستنطلق الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لليلة عرض راو، من مركز باركليز ومانهاتن في مدينة نيويورك يوم الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018”.

وأضاف البيان: “الحدث الأبرز سيكون في مركز مانهاتن بمشاركة العديد من النجوم، فضلًا عن ظهور خاص لأسطورة مصارعة المحترفين أندرتيكر وشون مايكلز وكيفن ناش”.