الإصابة تحرم نادال من استكمال بطولة باريس للأساتذة

انسحب المصنف الأول عالميًا رفائيل نادال من بطولة باريس للأساتذة للتنس؛ بسبب الإصابة اليوم الجمعة.

وقال الإسباني نادال في مؤتمر صحفي، قبل مواجهة الصربي فيليب كراينوفيتش في دور الثمانية، إنه يعاني من مشكلة في الركبة اليمنى.

وأضاف أنه سيبذل أقصى ما بوسعه للمشاركة في البطولة الختامية للموسم، والتي تقام في لندن ما بين 12 و19 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وأصبحت مشاركة نادال في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في مهب الريح، بعدما انسحب اللاعب الإسباني من بطولة باريس للأساتذة؛ بسبب الإصابة اليوم الجمعة.

وقال نادال في مؤتمر صحفي، قبل مواجهة الصربي فيليب كراينوفيتش في دور الثمانية، إنه يعاني من مشكلة في الركبة اليمنى.

وأضاف نادال (31 عاما) أنه سيبذل أقصى ما بوسعه للمشاركة في البطولة الختامية التي تضم ثمانية من لاعبي الصفوة، وتقام في لندن ما بين 12 و19 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وقال بطل فرنسا المفتوحة عشر مرات، والذي عانى من آلام بالركبة خلال الفوز على بابلو كويفاس في الدور الثالث أمس الخميس: “أنا مضطر للانسحاب”.

وأضاف “هذا قرار صعب جدًا بالطبع، خاصة هنا في باريس، التي أصبحت أهم مدينة لي في مسيرتي دون شك”.

وتابع: “إنه موقف عصيب، لكنني حاولت بذل قصارى جهدي، وخضعت للعلاج مساء أمس؛ على أمل التمكن من اللعب اليوم”.

ولم يسبق لنادال الفوز ببطولة باريس للأساتذة، ولا يعرف حاليًا إن كانت ستسعفه لياقته للعب في لندن.

وواصل: “لا يتعلق الأمر بلندن وحسب، بل أنظر إلى المدى البعيد، ومن المهم أن ألعب التنس لأطول فترة ممكنة”.