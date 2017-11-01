مجلس الملاكمة العالمي يأمر بإعادة نزال نيري-ياماناكا بعد تحقيق منشطات

سيحصل الياباني شينسوكي ياماناكا على فرصة لاستعادة لقبه في وزن الديك، من لويس نيري بعدما أمر مجلس الملاكمة العالمي بإعادة النزال بينهما بعد تحقيق منشطات يتعلق بالملاكم المكسيكي.

وفاز نيري (24-صفر) بالضربة القاضية الفنية في الجولة الرابعة في النزال الذي أقيم يوم الـ15 من أغسطس/ آب في طوكيو، لكنه خضع منذ ذلك الوقت للتحقيق بعد أن ظهرت نتيجة اختبار منشطات خارج المنافسات إيجابية لمادة زيلباتيرول المحظورة.

ونفى نيري وممثلوه، أن يكون الملاكم المكسيكي استخدم أي مواد محفزة للأداء، وقال مجلس الملاكمة العالمي إنه لم يطلب تحليل عينة ثانية.

وقال مجلس الملاكمة العالمي في بيان: “لا يستطيع مجلس الملاكمة العالمي أن يحدد بشكل قاطع ما إذا كانت نتيجة عينة السيد نيري تعود لاستخدام عن عمد لمادة محظورة من أجل تحسين مستواه”.

وأضاف: “وبموجب هذا يأمر مجلس الملاكمة العالمي بإعادة فورية للمباراة بين السيد نيري وشينسوكي ياماناكا”.

ولن يغير مجلس الملاكمة العالمي نتيجة النزال الأول.

وقال ممثلو ياماناكا في وقت سابق، إن الملاكم الياباني البالغ عمره 35 عامًا سيعتزل الملاكمة إذا تم حرمانه من فرصة مواجهة نيري مجددًا، بعدما خسر للمرة الأولى على مستوى الاحتراف أمام الملاكم المكسيكي في دفاعه رقم 13 عن اللقب.