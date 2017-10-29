هاميلتون يتوج ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1

توج البريطاني لويس هاميلتون بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 ، اليوم الأحد، بعدما أنهى سباق الجائزة الكبرى المكسيكي في المركز التاسع.

وفاز الهولندي ماكس فيرستابن بلقب السباق، ولكن هاميلتون انتزع لقبه الرابع في فئة السائقين لأن الألماني سيباستيان فيتيل، الذي أنهى السباق في المركز الرابع، لم يتمكن من الفوز بالسباق، بعدما اصطدم الثلاثي في اللفة الأولى من السباق.

وكان هاميلتون قد فاز بلقبه الأول مع مكلارين في 2008، وفاز بلقبين مع مرسيدس عامي 2014 و2015.

وتجاوز هاميلتون /32 عاما/ مثله الأعلى البرازيلي أيرتون سينا، الذي فاز بثلاثة ألقاب.