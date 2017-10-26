كايتلين نجمة WWE السابقة تروي حكايتها مع المخدرات والكحول

تحدثت المصارعة والبطلة السابقة “كايتلين ” عن تجربتها القاسية التي عاشتها في الفترة الأخيرة، وأكدت أنها نجت من الموت بعد إدمانها المخدرات والكحول.

وكانت البطلة البالغة من العمر 31 سنة من أبرز بطلات منافسات WWE من 2010 إلى 2014 حيث غادرت المصارعة للزواج من بطل كمال الأجسام بيجاي براون في تجربة انتهت في أيلول / سبتمبر الماضي بالطلاق.

وتحدثت البطلة السابقة عن تجربتها مع الكحول والمخدرات في السنتين الأخيرتين وقالت: “أتذكر خرجت من المستشفى بإحساس أنني ميتة وبرفقتي كم من الأدوية وطريقة علاج، وكنت أفكر ماذا فعلت بنفسي .”

وأضافت: “احتفلت بعيد ميلادي 30 بعد 5 أيام من خروجي وتذكرت أنني كنت أود أن أموت.”

وتحدثت المصارعة والممثلة والعارضة عن تجربتها وعن أشخاص استعملوا الأقراص ثم اتجهوا نحو الكحول لكنها لم توضح الكثير من المعطيات حول الفترة وكتبت جزءا من تجربتها عبر صورة نشرتها سابقا على ” إنستغرام.”

واتهمت البطلة كايتلين زوجها السابق بدفعها نحو الموت وإدمان المخدرات والكحول، وأكدت أنه لم يكن وفيا لها وحاول تحطيمها.

وأكدت البطلة أن إرادتها قوية وطالبت الجميع بمقاومة المخدرات وطلب العون للشفاء من الإدمان وعدم السقوط في إدمان جديد من خلال تناول الكحول.

وكانت كايتلين قد فازت ببطولة العالم ل WWE في 2013 بعد هزمها لإيف توريس، وحافظت على لقبها طيلة 153 يوما، وخسرت لقبها أمام صديقتها في الواقع “إيه جاي لي”.

وغادرت كايتلين واسمها الحقيقي سيليستر بولين عالم المصارعة لتنتج علامة خاصة بها في الملابس وتصبح عارضة أزياء.