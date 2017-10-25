سيرفايفر سيريس 2017.. النزالات المعلن عنها وطريقة مشاهدة العرض

أعلن كيرت أنجل، عددًا من النزالات القوية في عرض سيرفايفر سيريس 2017، الذي سيقام في الـ20 من نوفمبر المقبل ،و يبدأ في وقت اسثنائي بداية من الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.

وبحسب موقع “wwe” عربية فإنه يمكن مشاهدة العرض على “WWE Network” ،بالإضافة إلى ساعتين عرض تحضيري يمكن مشاهدته مجانًا عبر “WWEarabic.com” يبدأ منتصف الليل نفس اليوم.

النزالات التي تم الإعلان

نزال بطل WWE ضد بطل اليونفيرسال: جندر مهال ضد بروك ليسنر

نزال بطل الانتركونتننتال ضد بطل الولايات المتحدة: ذا ميز ضد بارون كوربن

نزال بطلة راو للسيدات ضد بطلة سماكداون للسيدات: أليسكا بليس ضد نتاليا

نزال أبطال الزوجي في راو ضد أبطال الزوجي في سماكداون: ذا شيلد (دين أمبروز و سيث رولينز) ضد ذا أوسوس

يذكر أنه بالإضافة للنزالات السابقة، هناك نزالين 5 ضد 5 سيتم الإعلان عنهم في الأسابيع المقبلة بحسب الموقع الرسمي لـ”wwe” على الإنترنت.