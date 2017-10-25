NBA.. جيمس يسجل 34 نقطة ويقود كافاليرز للفوز في دوري السلة الأمريكي

سجل ليبرون جيمس 34 نقطة ،ومرر 13 كرة حاسمة ؛ليفوز كليفلاند كافاليرز 119-112 على شيكاغو بولز ،في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أمس الثلاثاء.

وأضاف كيفن لاف 20 نقطة ،وتابع 12 كرة مرتدة ؛ليوقف كافاليرز سلسلة من خمس هزائم متتالية أمام شيكاغو.

وتألق جيف غرين ،ودوين ويد ،بعد المشاركة كبديلين وأحرزا 16 و11 نقطة على الترتيب.

وتصدر جاستن هوليداي قائمة مسجلي النقاط في بولز ،برصيد 25 نقطة ،وأضاف زميله الشاب لاوري ماركانن 19 نقطة ،بفضل خمس رميات ثلاثية.

وفي لقاء آخر سجل جايلن براون 23 نقطة ،وأضاف الشاب جايسون تاتوم 22 نقطة؛ ليفوز بوسطن سيلتيكس 110-89 على نيويورك نيكس.

كما أضاف كايري إيرفينغ 20 نقطة ،ومرر سبع كرات حاسمة، فيما سجل زميله آل هورفورد 13 نقطة، واستحوذ على 13 كرة مرتدة.