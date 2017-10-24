فيدرر يشق طريقه بسهولة إلى الدور الثاني لبطولة بازل

تأهل السويسري روجيه فيدرر المصنف الأول لبطولة بازل المفتوحة للتنس والمصنف الثاني على العالم إلى الدور الثاني للبطولة المقامة في بلاده بعدما احتاج إلى ساعة واحدة فقط للفوز على الأمريكي فرانسيس تيافوي 6 /1 و6 /3 اليوم الثلاثاء في الدور الأول.

وكان فيدرر الفائز بلقب بازل سبع مرات، قد احتاج لخوض مباراة من خمس مجموعات لتجاوز تيافوي في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة قبل شهرين.

وأظهر فيدرر أنه لم يفقد مستواه الرائع الذي قاده لإحراز لقبه السادس هذا الموسم عبر بطولة شنغهاي للأساتذة هذا الشهر بعد فوزه على الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم في النهائي.

ومع غياب نادال بسبب الإصابة في الركبة ستكون الفرصة سانحة أمام فيدرر لتقليص الفارق معه في صدارة التصنيف العالمي.

وقال فيدرر “اليوم شعرت أنني في حالة جيدة منذ البداية، قدمت مجموعة أولى جيدة”.

ويلتقي فيدرر في المباراة التالية مع الفرنسي بينوا بيير الذي تغلب على الأمريكي ستيف جونسون 6 /3 و7 /6 (7/4).

واحتاج الكرواتي مارين سيليتش المصنف الثاني إلى 30 دقيقة فقط للعبور للدور الثاني بعد انسحاب فلوريان ماير.

وفاز البلجيكي ديفيد غوفين المصنف الثالث على الألماني بيتر جويوفيتش 6 /2 و7/5.

وتغلب الأمريكي جاك سوك المصنف الخامس على الكندي فاسيك بوسبيسيل 3/6 و7/6 (9/7) كما فاز الأرجنتيني ليوناردو ماير على الألماني ميشا زفيريف المصنف الثامن 7 /5 و7 /5.

ومن ناحية أخرى، اقترب الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو من التأهل إلى البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في لندن الشهر المقبل، لكن اللاعب الذي يشارك في بطولة بازل هذا الأسبوع أكد أنه لا يعير الكثير من الاهتمام لهذا الأمر.

وقال دل بوترو إن هدفه هو اللعب دون إصابة بعدما استغرق فترة طويلة في التعافي من جراحة في الرسغ مؤخرا.

ويلتقي دل بوترو المصنف الرابع والفائز بلقب بطولة بازل في 2012/2013 في الدور الأول للبطولة السويسرية مع البرتغالي جواو سوسا، بحالة من الثقة بعدما احتفظ بلقب بطولة ستوكهولم المفتوحة قبل أيام قليلة بفوزه في النهائي على البلغاري جريغور ديميتروف.

وذكر اللاعب الأرجنتيني “لا أفكر كثيرا في لندن، لم تكن أحد أهدافي هذا العام، أعرف أنني أقترب من المشاركة، فقط أقاتل من أجل الفوز في كل المباريات”.

وأضاف “هدفي هو اللعب بشكل جيد هنا، سأرى إلى أي مدى يمكنني الوصول في صراع النقاط للتأهل إلى لندن”.

وأشار “ينبغي أن أرى كيف ستكون حالتي في بطولة بيرسي للأساتذة فئة 1000 نقطة، هذا يعني مشاركتي في بطولات على مدار أربعة أسابيع متتالية، وهو شيء لم أفعله طوال ثلاثة أو أربعة أعوام”.