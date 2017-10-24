إيقاد شعلة أولمبياد 2018 الشتوي في أولمبيا اليونانية

بدأ العد التنازلي لانطلاق دورة ألعاب 2018 الشتوية في بيونجتشانج بكوريا الجنوبية بإيقاد الشعلة الأولمبية في أولمبيا القديمة اليونانية، مهد الألعاب الأولمبية، اليوم الثلاثاء.

وهذه أول دورة ألعاب أولمبية شتوية تقام في آسيا خارج اليابان ومن المنتظر أن تقام في الفترة من 9 وحتى 25 فبراير شباط.

وقال لي هي-بيوم رئيس دورة الألعاب الأولمبية “حلمنا باستضافة دورة الألعاب الشتوية أصبح حقيقة الآن. كوريا أصبحت ثاني دولة آسيوية تنال شرف استضافة دورة الألعاب الشتوية”.

وأقيمت مراسم سريعة لإيقاد الشعلة في أولمبيا اليونانية وبحضور لي ناك-يون رئيس وزراء كوريا الجنوبية.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية “دورة الألعاب مقدسة وعالمية”.

وأضاف “إنها تقف فوق كل الاختلافات التي تفرقنا. في عالمنا الهش، الذي يبدو أنه ينجرف، فإن الألعاب الأولمبية تملك القوة لتوحيد الإنسانية بكافة اختلافاتها”.

وتصل الشعلة إلى كوريا الجنوبية أول نوفمبر تشرين الثاني لتبدأ جولة محلية، ويأمل المنظمون أن تزيد من حماس الكوريين في ظل انخفاض معدل بيع التذاكر.