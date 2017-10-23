مصارع ينقذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر (صور)

نشر المصارع الكندي ديفيد هارت سميت تغريدة على ” تويتر ” أكّد من خلالها أنه أنقد فتاة من الانتحار حيث حاولت رمي نفسها من جسر في مدينة كالغاري الكندية.

وكتب المصارع الكندي :”أنقدت فتاة من السقوط من أعلى جسر، شكرا لسنوات من التدريبات في المصارعة، الحياة هدية ثمينة.”

وقال المصارع الكندي عن الحادث :”كنت مارا بجانب الجسر رأيت فتاة تبكي وبجانبها أحد الأشخاص يحاول إقناعها بعدم إلقاء نفسها، توقفت وقفزت الحاجز وحاولت التحدث إليها.”

وأضاف ديفيد هارت سميت :”كانت تبكي وهددت برمي نفسها إن اقتربت منها، قمت باستغلال إشارات الأشخاص إليها ألّا تقفز وأمسكتها، كانت تنزلق لكن سنواتي في المصارعة مكنتني من إمساكها وإنقاذها من الموت.”

وعبر المصارع الكندي عن سعادته بإنقاذ الفتاة من الموت قائلا:”الحياة هدية ثمينة.”

وأمسك ديفيد هارت سميت الفتاة وانتظر حضور الشرطة الكندية ليسلمها لهم.