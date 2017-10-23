نتائج عرض WWE TLC 2017: عودة تاريخية لكيرت أنجل.. وبالور يسقط أي جاي ستايلز (فيديو)

في ليلة تاريخية لعشاق مصارعة المحترفين حول العالم، والذين انتظروا عودة الأسطورة والبطل الأولمبي، كيرت أنجل، ليشارك فى مباراة على حلبات الاتحاد العالمي للمصارعة WWE لأول مرة بعد غياب 11 عامًا، حيث لم يخيب آمالهم فظهر في قمة تألقه خلال عرض TLC 2017، والذي شهد مشاركة نادرة من وجه سماكداون، أي جاي ستايلز، لتعويض غياب براي وايت بسبب مرضه ليواجه فين بالور.

وشهد العرض مواجهة حامية بين ساشا بانكس في مواجهة أليشا فوكس، حيث استطاعت ساشا أن تفوز على خصمتها أليشا لتنتقم لما جرى لها سابقًا في عرض راو الماضي ،و ذلك بعد نزال قوي جمع بين النجمتين في TLC.

إسكا تفوز على إيما

وحافظت أسكا على سجلها الخالي من الهزيمة في نزالها الأول بعد انتقالها إلى WWE قادمة من NXT, واستطاعت أسكا الانتصار في نزالها أمام إيما في TLC ،وذلك بعد نزال قوي جمع النجمتين في افتتاح العرض.

النزال الثالث

شهدت مواجهة سيدريك ألكساندر وريتش سوان منافسة قوية حيث حققا الفوز على ذا براين كندريك وجاك جالجر.

لقب سيدات الرو

بعد أسابيع طويلة من الإهانات المتبادلة استطاعت أليكسا بليس الحفاظ على لقب راو للسيدات ،بعد نزال قوي جمع بينها وبين ميكي جيمس في TLC.

بطولة الكروزرويت

تمكن المصارع إنزو أموري من استعادة لقبه بطريقة ملتوية، عندما باغت خصمه كاليستو بلكمة في عينه أثناء انشغال الحكم عنهما، وتحدث أموري مع المذيعة تشارلي في الحلبة بعد فوزه بحزام الكرورزرويت قائلًا: إنه يشكر نفسه على هذا الإنجاز، بعد أن أصبح البطل للمرّة الثانية، وسخر من الجماهير بقوله إنهم لا يستحقون الشكر مطلقًا ،وأنا الوحيد الذي يستحقه.

فين بالور ضد أي جي ستايلز

استمتعت الجماهير كثيرًا بكل ما قدّمه النجمان أي جي ستايلز وفين بالور بشكل كبير، واستطاع ذا ديمون فين بالور من الانتصار في النزال القوي الذي جمع بين الاثنين، و جاء النزال بمثابة الحلم الذي تحقق لعشاق WWE حول العالم، خاصة لتاريخ الاثنين الطويل في عالم المصارعة.

نهاية اللقاء جاءت عندما سيطر بالور على النزال ،وأنهاه لصالحه ،ولكن بعد النزال كانت اللقطة المميزة التي أظهر فيها فين بالور وأي جاي ستايلز احترامهما لبعض في إشارة للصداقة القديمة التي تجمعهما.

جيسون جوردان وألايس

واستطاع جيسون جوردان أن يفوز على ألايس في هذا النزال.

3 ضد 5

وقاد كيرت أنجل فريقه سيث رولينز ودين أمبروز، لإسقاط فريق ذا ميز وشيمس وسيزارو وكين وسترومان، إذ قدّم الفريقان مواجهة أسطورية للغاية تخللتها خلافات بين برون سترومان والوحش كين ،الذي هاجمه بشكل عنيف وحطّم به أرضية المدخل ،وأسقط فوقه عددًا كبيرًا من الكراسي الحديدية، وكان سترومان قبل ذلك نجح بإبعاد كيرت أنجل عن المواجهة بعد ضربة عنيفة فوق طاولة خشبية، لكنّه عاد في نهاية المطاف ،وكان من حسم المواجهة لمصلحة فريقه بتثبيت ذا ميز.