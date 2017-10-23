NBA.. صنز يقيل مدربه بعد بداية سيئة لدوري السلة الأمريكي

لم يهدر فينكس صنز وقتًا طويلًا بعد البداية السيئة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وأقال المدرب إيرل واطسون، أمس الأحد.

وأعلن صنز أن غاي تريانو سيتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت.

وخسر صنز أول 3 مباريات في الدوري كان آخرها 130-88 أمام لوس أنغليس كليبرز، مساء يوم السبت.

وكانت خسارة صنز بفارق 48 نقطة أمام بورتلاند تريل بليزرز ،يوم الأربعاء، هي الأسوأ لفريق في الجولة الافتتاحية في تاريخ المسابقة.

وبات واطسون أسرع مدرب يفقد منصبه منذ بداية الموسم في تاريخ المسابقة أيضًا، إذ أقيل مايك براون من لوس أنغليس ليكرز بعد أول خمس مباريات في موسم 2012-2013.