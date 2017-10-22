NBA.. غريفين يقود كليبرز لانتصار كبير على صنز في دوري السلة الأمريكي

سجل بليك غريفين 29 نقطة بينما استحوذ داندريه جوردان على 13 كرة مرتدة ؛ليواصل لوس أنغليس كليبرز مسيرته الخالية من الهزائم هذا الموسم ،ويتغلب على فينكس صنز 130-88 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أمس السبت.

وسجل أليكس لين 15 نقطة ،وأضاف ديفن بوكر 13 نقطة ؛ليعاني صنز للمباراة الثانية على التوالي.. واستحوذ تايسون تشاندلر، لاعب صنز، على 14 كرة مرتدة.

وكان فينكس قد خسر أمام لوس أنغليس ليكرز، يوم الجمعة الماضي، وبات الآن دون أي انتصار هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم.

Blake Griffin will now bury your buzzer beating threes with Chris Paul & Jamal Crawford gone pic.twitter.com/7kuYdnleaZ — CJ Fogler (@cjzero) October 22, 2017

وتخلص غريفين من بدايته البطيئة خلال اللقاء ووصل لقمة تألقه في الربع الثالث. وأخذت جماهير كليبرز تردد عبارة “أفضل لاعب في الدوري” أثناء تنفيذ غريفين لرمية حرة في النصف الثاني من اللقاء.

وفي مباريات أخرى، أقيمت أمس، فاز تورنتو رابتورز على فلادلفيا سفنتي سيكسرز 128-94 رغم تألق اللاعب الأسترالي بن سيمونز في صفوف الخاسر بعد أن سجل 18 نقطة ،واستحوذ على 10 كرات مرتدة ،وأرسل ثمان تمريرات مؤثرة.

كما تغلب أورلاندو ماجيك على كليفلاند كافاليرز 114-93 لينهي اورلاندو مسلسل هزائمه التي دامت 17 مباراة متتالية أمام كليفلاند ولاعبه ليبرون جيمس.

ولم يفز ماجيك على كليفلاند منذ الـ23 من نوفمبر تشرين الثاني 2012 في أطول مسلسل هزائم في تاريخ ماجيك أمام فريق بعينه.

وفاز ميامي هيت على أنديانا بيسرز 112-108 بينما تغلب ديترويت بيستونز على نيويورك نيكس 111-107.