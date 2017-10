NBA.. غريفين يقود كليبرز لانتصار كبير على صنز في دوري السلة الأمريكي

سجل بليك غريفين 29 نقطة بينما استحوذ داندريه جوردان على 13 كرة مرتدة ؛ليواصل لوس أنغليس كليبرز مسيرته الخالية من الهزائم هذا الموسم ،ويتغلب على فينكس صنز 130-88 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أمس السبت.

وسجل أليكس لين 15 نقطة ،وأضاف ديفن بوكر 13 نقطة ؛ليعاني صنز للمباراة الثانية على التوالي.. واستحوذ تايسون تشاندلر، لاعب صنز، على 14 كرة مرتدة.

وكان فينكس قد خسر أمام لوس أنغليس ليكرز، يوم الجمعة الماضي، وبات الآن دون أي انتصار هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم.

Blake Griffin will now bury your buzzer beating threes with Chris Paul & Jamal Crawford gone pic.twitter.com/7kuYdnleaZ

— CJ Fogler (@cjzero) October 22, 2017