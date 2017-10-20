انتشار وباء فيروسي بين المصارعين يهدد WWE

تعاني منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE أزمة عنيفة، بعد انتشار التهاب السحايا بين كبار المصارعين، لتضع مباريات المسابقة، التي تقام يوم الأحد، وكذلك أرباح بث المباريات والدفع مقابل المشاهدة، تحت تهديد الإلغاء وخسارة ملايين الدولارات.

والتهاب السحايا هو التِهاب حاد للأغشية الواقية التي تُغطي الدماغ والنّخاع الشوكي، وقد أصيب به بطل العام السابق براي وايت.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية إن شقيق ويت وزميله بو دالاس ومذيع الحلبة غوغو أوفرمان يعانون أيضًا من التهاب السحايا الفيروسي.

وأثار تفشي الفيروس بين المصارعين خوف مالك حقوق WWE فينس ماكماهون، الذي ارتبط اسمه هذا الأسبوع بالاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشعر باقي النجوم بالقلق من انتقال المرض الفيروسي إليهم، حيث يمكن أن ينتقل لأي شخص سليم عبر العطس والسعال والاتصال الجسدي.

وقال ريان ساتين، المسؤول عن تحديد مباريات عرض راو عبر حسابه في تويتر: “إن السماع عن انتشار هذا المرض الفيروسي يثير الرعب في قائمة المصارعين المشاركين في عرض راو، والأمر جد خطير ويمكن أن يوثر على العروض”.

وأكد جوستين لبار محلل WWE أن براي وغوغو يعانيان بالفعل من التهاب السحايا الفيروسي ومن المقرر أن يلتقي وايت مع فين بالور في مباريات عرض، الأحد، لكن الجماهير قد تغيب عن هذا النزال.

وتخشى الجماهير انتقال العدوى إليها، لذلك سيفضلون عدم حضور عرض راو يوم الأحد المقبل، لذا التزم وايت وغوغو وبو منازلهم للتعافي وكذلك في محاولة من حد انتشار العدوى.