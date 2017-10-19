هل تتم إعادة معركة مايويذر ومكغريغور؟

تغلب الملاكم الأمريكي المخضرم فلويد مايويذر على منافسه كونور مكغريغور في معركة جنى منها البطلان ملايين الدولارات في أغسطس/آب الماضي لكن تردد مؤخرا أنها سيخوضان مباراة إعادة.

ودخل مكغريغور (29 عاما) النزال دون خبرة سابقة في الملاكمة وتقدم في الجولات الأولى على الملاكم المخضرم البالغ عمره 40 عاما الذي حسم المعركة في الجولة العاشرة بالنقاط.

واستسلم المصارع الأيرلندي بسبب الإرهاق في الجولات الأخيرة بعدما أظهر بسالة وشجاعة وثقة في النفس في الجولات الأولى ما دفع البعض لتوقع مطالبته بمباراة إعادة.

وبعد فترة وجيزة من انتصاره 50 في عالم الملاكمة مقابل عدم الخسارة في أي نزال عاد الملاكم الأمريكي للاعتزال للمرة الثانية.

وزاد الحديث عن إمكانية إعادة المباراة بين البطلين عقب انتشار لقطات فيديو لمايويذر وهو يتدرب في صالته للألعاب الرياضية وانتشار هذا الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوقع البعض أن تكون هذه التدريبات تمهيدا لمباراة إعادة بين البطلين لكن نفى حارسان شخصيان للملاكم الأمريكي هذا الأمر لمراسل شبكة TMZ الأمريكية قائلين “مايويذر لا يفكر في خوض مباراته 51. فهو اعتزل بالفعل ولا يتحدث كثيرا في هذا الأمر، لم يذكر لنا أي شيء عن نيته للعودة من الاعتزال مجددا لأي سبب”.